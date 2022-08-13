Тайсон Фьюри подтвердил уход из бокса

Британский боксер Тайсон Фьюри подтвердил свой уход из спорта

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри подтвердил, что окончательно покидает спорт. Об этом он написал в Twitter.

Фьюри опубликовал пост 12 августа, когда ему исполнилось 34 года. Он подчеркнул, что после долгих разговоров принял решение уйти из бокса. Британец поблагодарил всех, кто поддерживал его в спорте.

Признание боксера последовало за его заявлением о готовности в очередной раз выйти на ринг ради поединка против Дерека Чисоры. В социальных сетях Фьюри отметил, что хотел бы провести третий бой против соотечественника, чтобы иметь на своем счету две трилогии в тяжелом весе.

Фьюри — чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в тяжелом весе. В последнем поединке он одержал победу над соотечественником Диллианом Уайтом, после чего объявил об уходе из спорта.

Фьюри известен по боям против Владимира Кличко и Деонтея Уайлдера. С американским нокаутером он встречался трижды, одержав две победы. Один поединок завершился вничью.