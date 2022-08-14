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Захарова прокомментировала визит делегации Конгресса США на Тайвань

Представитель МИД России Захарова пошутила о визите делегации Конгресса США на Тайвань

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о готовящемся визите делегации Конгресса США на Тайвань. Цитата опубликована в ее Telegram-канале.

«Чтобы забрать то, что там забыла [спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси?» — пошутила дипломат.

Как стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar от 14 августа, самолет американской делегации уже находится над островом. До этого, 2 августа, с визитом на острове была спикер палаты представителей. Китай выступил с критикой такого шага и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают де-факто независимый остров своей территорией. Вашингтон при этом считает Тайвань независимым.

Виктория Кондратьева
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