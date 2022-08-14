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Стало известно о визите делегации Конгресса США на Тайвань

Посольство США сообщило о визите делегации Конгресса на Тайвань
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: Taiwan Presidential Office / Reuters

Делегация Конгресса США посетит Тайвань в воскресенье, 14 августа. О визите сообщает Reuters со ссылкой на американское посольство.

Как стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, их самолет уже находится над островом.

Ранее 13 августа Министерство иностранных дел (МИД) Тайваня поблагодарило Вашингтон за «конкретные действия» по поддержанию безопасности и мира в Тайваньском проливе и регионе.

2 августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на Тайвань. Китай выступил с критикой такого шага и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают де-факто независимый остров своей территорией.

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Варвара Кошечкина
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