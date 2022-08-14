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В США оценили уничтожение французской гаубицы CAESAR на Украине

19FortyFive: уничтоженные установки CAESAR были ценным инструментом Украины на поле боя

Фото: Reuters

155-миллмметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR французского производства, уничтоженная российской стороной в ходе спецоперации на Украине, зарекомендовала себя в качестве ценного инструмента на поле боя. Об этом рассказывает американское издание 19FortyFive.

«Украина впервые применила поставленную французами самоходную установку CAESAR для поражения российских целей в феврале. Однако даже с этими прославленными образцами военной техники Россия в первые дни конфликта одержала верх. Со временем количество установок CAESAR, поставленных Францией, увеличилось», — говорится в публикации.

Отмечается, что одна такая установка способна в среднем произвести пять выстрелов менее чем за минуту на расстояние 21 километра. Издание оценило, что всего Украина получила от Франции 12 установок CAESAR, пожидается поставка еще шести таких машин.

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В июле военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал ролик с применением барражирующих боеприпасов «Куб-БЛА» в ходе специальной военной операции на Украине.

В том же месяце военный эксперт Евгений Линин заявил, что российские дроны «Куб-БЛА» эффективны против самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства.

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Иван Потапов
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