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Назван способ борьбы с обстреливающими Донбасс САУ из Франции

Эксперт Линин заявил, что против французских САУ Caesar эффективны БПЛА «Куб-БЛА»

Фото: РИА Новости

Против самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar французского производства эффективны российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Куб-БЛА». Способ борьбы с гаубицами, обстреливающими Донбасс, в беседе с «МК» назвал военный эксперт Евгений Линин.

«Только постоянным нахождением в воздухе беспилотных летательных аппаратов. Использование дронов-камикадзе, например. Других вариантов нет», — заявил специалист.

По его словам, «единственный эффективный метод — это точечные удары беспилотников». «У российской армии такие есть — это "Куб", и они уже не раз доказали свою эффективность», — сказал эксперт.

В июне американский журнал Popular Mechanics заметил, что в спецоперации России по защите Донбасса принимают участие следующие российские беспилотники: комплекс с беспилотными летательными аппаратами — имитатор воздушных целей (КБЛА ИВЦ), «Орион», «Форпост», ZALA 421, «Гранат-4», «Орлан-10», «Орлан-30», Е95, «Застава», «Тахион» и «Элерон-3», а также барражирующий боеприпас «Куб-БЛА».

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В мае издание 19FortyFive заметило, что российский барражирующий дрон-камикадзе «Куб-БЛА», используемый в ходе спецоперации по защите Донбасса, можно считать аналогом американского беспилотника Switchblade.

В апреле обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд заявил, что точность «Куб-БЛА» снижается при поражении движущихся целей.

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Иван Потапов
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