Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США рассказали о применении российских беспилотников

Popular Mechanics: ситуация на Украине стала первым примером масштабного применения БПЛА

Фото: РИА Новости

Украинское небо переполнено десятками различных моделей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гражданского и военного назначений. Об этом рассказывает американский журнал Popular Mechanics.

По словам эксперта в области военных беспилотников Самюэля Бендетта, ситуация на Украине является, вероятно, первым примером масштабного применения БПЛА в боевых действиях.

Согласно изданию, в спецоперации принимают участие следующие российские беспилотники: комплекс с беспилотными летательными аппаратами — имитатор воздушных целей (КБЛА ИВЦ), «Орион», «Форпост», ZALA 421, «Гранат-4», «Орлан-10», «Орлан-30», Е95, «Застава», «Тахион» и «Элерон-3», а также барражирующий боеприпас «Куб-БЛА».

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

В мае издание 19FortyFive заметило, что российский барражирующий дрон-камикадзе «Куб-БЛА», используемый в ходе спецоперации по защите Донбасса, можно считать аналогом американского беспилотника Switchblade.

В апреле обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд заявил, что точность «Куб-БЛА» снижается при поражении движущихся целей.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Президент Литвы выступил против компромисса с Россией по транзиту в Калининград
В Кремле опровергли предположения о подготовке экстренного заявления Путина
Названы возможные сроки обнаружения оспы обезьян в России
Выпускники прошлых лет рассказали об отношении к алкоголю на празднике
В США рассказали о применении российских беспилотников
В Чехии разработают национальный «закон Магнитского»
В ВОЗ заявили о «чрезвычайной» природе вспышки оспы обезьян
Овечкина пригласили в сборную России по футболу
Российский газ обеспечил потребности Сербии на 62 процента
Эвакуацию с «Азота» приостановили из-за обстрелов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.