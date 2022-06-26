В США рассказали о применении российских беспилотников

Popular Mechanics: ситуация на Украине стала первым примером масштабного применения БПЛА

Украинское небо переполнено десятками различных моделей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гражданского и военного назначений. Об этом рассказывает американский журнал Popular Mechanics.

По словам эксперта в области военных беспилотников Самюэля Бендетта, ситуация на Украине является, вероятно, первым примером масштабного применения БПЛА в боевых действиях.

Согласно изданию, в спецоперации принимают участие следующие российские беспилотники: комплекс с беспилотными летательными аппаратами — имитатор воздушных целей (КБЛА ИВЦ), «Орион», «Форпост», ZALA 421, «Гранат-4», «Орлан-10», «Орлан-30», Е95, «Застава», «Тахион» и «Элерон-3», а также барражирующий боеприпас «Куб-БЛА».

В мае издание 19FortyFive заметило, что российский барражирующий дрон-камикадзе «Куб-БЛА», используемый в ходе спецоперации по защите Донбасса, можно считать аналогом американского беспилотника Switchblade.

В апреле обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд заявил, что точность «Куб-БЛА» снижается при поражении движущихся целей.