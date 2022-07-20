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Применение российского дрона-камикадзе показали на видео

Применение дрона-камикадзе «Куб-БЛА» на херсонском направлении показали на видео

Российские десантники применили барражирующие боеприпасы «Куб-БЛА» в ходе специальной военной операции на Украине. Поражение позиций противника дроном-камикадзе на херсонском направлении показали на видео. Соответствующую запись опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Запись демонстрирует последствия удара и кадры, сделанные камерой барражирующего боеприпаса. Отмечается, что «Куб-БЛА» поразил позиции противника в лесопосадке.

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«Куб-БЛА» может развивать скорость до 130 километров в час. Продолжительность работы дрона составляет 30 минут. Беспилотник способен нести до трех килограммов боевой нагрузки.

Ранее в июле военный эксперт Евгений Линин заявил, что российские дроны «Куб-БЛА» эффективны против самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства.

В мае в публикации 19FortyFive «Куб-БЛА» сравнили с американским беспилотником Switchblade. Запуск российского дрона-камикадзе осуществляется при помощи катапульты.

Даниил Иринин
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