Политолог дал прогноз отношениям России и США

Политолог Фельдман: профессионалы в США постараются не допустить разрыва связей с Россией

Если в Госдепе США еще остались настоящие профессионалы, то они наверняка постараются не допустить полного и окончательного разрыва связей с Россией, заявил кандидат политических наук, доцент «Академии труда и социальных отношений» Павел Фельдман. В беседе с «Лентой.ру» он дал свой прогноз на развитие отношений России и США.

США и Россия

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Конгресс США объявит Россию «страной-спонсором терроризма», то об отношениях между Москвой и Вашингтоном можно забыть. В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что Соединенные Штаты осознают все последствия подобного решения.

Внешняя политика США амбивалентна Павел Фельдман политолог

«Наиболее трезвомыслящие политики-реалисты вроде [экс-госсекретаря США Генри] Киссинджера прекрасно понимают, что без стабильных и предсказуемых отношений с Россией США не удастся обеспечить свою безопасность», — считает Фельдман.

При этом политолог отметил, что гораздо громче в Вашингтоне звучат голоса «безответственных популистов», которые в погоне за популярностью и электоральной выгодой эксплуатируют «проверенную русофобскую риторику».

Подобные люди не привыкли задумываться о последствиях собственных заявлений, ведь их девиз: «После голосования хоть потоп!» Павел Фельдман политолог

«В ходе масштабной ноябрьской кампании по выборам в Палату представителей градус политического накала будет постоянно расти. Республиканцы и демократы поспорят за титул "самых непримиримых противников России и Китая". К сожалению, конкурирующие друг с другом американские элиты превращают собственное государство в инструмент для удовлетворения властных амбиций», — заявил он.

США и Китай

Сегодня создается впечатление, что в США нет ни внешнеполитической стратегии, ни понимания современного миропорядка, сказал Павел Фельдман. А ухудшение отношений с Россией и Китаем только поддерживают такое впечатление, добавил политолог.

Стремительно ухудшая отношения одновременно и с Москвой, и с Пекином, США подталкивают Россию и Китай к формированию полноценной антизападной коалиции. Чем более резкими и провокационными будут действия американцев, тем скорее эта коалиция состоится Павел Фельдман политолог

«Впрочем, не исключено, что ветеран политической сцены — президент [США Джо] Байден постарается восстановить взаимопонимание с китайскими партнерами на полях саммита G20, ведь он прекрасно осознает, насколько США экономически зависимы от КНР. В отношениях между Вашингтоном и Москвой подобная "оттепель" даже гипотетически исключена», — подытожил он.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем. Как отметил Киссинджер, частично ответственность за возможное развитие событий лежит и на Вашингтоне. Все, что могут сделать в данной ситуации американские власти, это «не нагнетать напряженность, а искать варианты» для разрешения ситуации, считает он.