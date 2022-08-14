Фигуристы Синицина и Кацалапов опровергли информацию о завершении карьеры

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов опровергли информацию о завершении карьеры

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов опровергли информацию о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмены заявили, что не принимали подобного решения. Тренер пары Александр Жулин также подтвердил ошибочность этой информации.

Ранее 14 августа Жулин рассказал, что он и пара приняли совместное решение о завершении карьеры. По его мнению, время фигуристов ушло.

Синицина и Кацалапов стали олимпийскими чемпионами на Играх в Пекине в командном турнире. Фигуристы не получили золотые медали, так как церемония награждения была отложена из-за положительного допинг-теста Камилы Валиевой. На счету пары также серебро Игр-2022 в танцах на льду, победа на чемпионате мира-2021, а также два золота первенств Европы.