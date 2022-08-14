Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Химки
1:2
2-й тайм
live
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
17:30 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Оренбург
Сегодня
17:30 (Мск)
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Спартак М
Сегодня
20:00 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Спорт

Фигуристы Синицина и Кацалапов опровергли информацию о завершении карьеры

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов опровергли информацию о завершении карьеры

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов опровергли информацию о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмены заявили, что не принимали подобного решения. Тренер пары Александр Жулин также подтвердил ошибочность этой информации.

Ранее 14 августа Жулин рассказал, что он и пара приняли совместное решение о завершении карьеры. По его мнению, время фигуристов ушло.

Синицина и Кацалапов стали олимпийскими чемпионами на Играх в Пекине в командном турнире. Фигуристы не получили золотые медали, так как церемония награждения была отложена из-за положительного допинг-теста Камилы Валиевой. На счету пары также серебро Игр-2022 в танцах на льду, победа на чемпионате мира-2021, а также два золота первенств Европы.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Делегация США прибыла на Тайвань
Фигуристы Синицина и Кацалапов опровергли информацию о завершении карьеры
В Словакии опровергли передачу Украине самолетов МиГ-29
Кардиолог раскрыл способы избежать инфаркта в жару
Москвичам пообещали «сверхлетнюю» погоду
В московском метро заметили сбежавших из цирка клоунесс
Законность аннулирования шенгена для россиян оценили
Уролог развенчал мифы о сексе после 40 лет
Число пострадавших при взрыве в ТЦ Еревана увеличилось до 34
Польша разработает концепцию по прекращению выдачи виз россиянам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.