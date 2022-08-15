Игравший в США российский хоккеист рассказал об адаптации к жизни на родине

Игравший в США хоккеист Артем Иванюженков рассказал, что адаптировался к жизни в России

Нападающий «Сочи» Артем Иванюженков, выступавший в США, рассказал о привычках, которые приобрел за время жизни в Америке. Об этом сообщает Sport24.

По словам игрока, после возвращения на родину он некоторое время здоровался с незнакомыми людьми и улыбался им на улице. «Еще у меня было такое, что мог на английском отвечать. Но потом адаптируешься к России и возвращаешься в привычную среду», — заявил Иванюженков.

Иванженков на протяжении трех лет находился в системе «Сан-Хосе Шаркс». Россиянин не провел ни одного матча в Национальной хоккейной лиге.

7 августа нападающий хоккейного клуба «Сочи» Дмитрий Завгородний рассказал о лицемерии, с которым он столкнулся в Северной Америке. «Сперва говорили, что все отлично и ты нужен, а после этого могли спокойно не ставить в состав», — отметил игрок.