Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Верона
Сегодня
19:30 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|1-й тур
Рубин
Сегодня
19:30 (Мск)
Кубань
Россия - Мелбет Первая лига|5-й тур
Ювентус
Сегодня
21:45 (Мск)
Сассуоло
Италия - Серия А|1-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|2-й тур
Спорт

Игравший в США российский хоккеист рассказал об адаптации к жизни на родине

Игравший в США хоккеист Артем Иванюженков рассказал, что адаптировался к жизни в России
Артем Иванюженков (справа)

Артем Иванюженков (справа). Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Нападающий «Сочи» Артем Иванюженков, выступавший в США, рассказал о привычках, которые приобрел за время жизни в Америке. Об этом сообщает Sport24.

По словам игрока, после возвращения на родину он некоторое время здоровался с незнакомыми людьми и улыбался им на улице. «Еще у меня было такое, что мог на английском отвечать. Но потом адаптируешься к России и возвращаешься в привычную среду», — заявил Иванюженков.

Иванженков на протяжении трех лет находился в системе «Сан-Хосе Шаркс». Россиянин не провел ни одного матча в Национальной хоккейной лиге.

7 августа нападающий хоккейного клуба «Сочи» Дмитрий Завгородний рассказал о лицемерии, с которым он столкнулся в Северной Америке. «Сперва говорили, что все отлично и ты нужен, а после этого могли спокойно не ставить в состав», — отметил игрок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Погиб один из лучших летчиков Украины
Казахстан заявил о готовности признать власть талибов
Путин оценил работу российских войск на Украине
Путин заявил о больших перспективах подготовки иностранных военных в России
Россиянам назвали стоимость зимних туров на Кубу
Верховная Рада проголосовала за увеличение военных расходов Украины
Игравший в США российский хоккеист рассказал об адаптации к жизни на родине
Путин заявил об имеющихся на разных континентах союзниках у России
Путин рассказал о перспективном оружии России
Путин заявил о гордости россиян за армию и флот
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.