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Спорт

Российский хоккеист рассказал о североамериканском лицемерии

Российский хоккеист Дмитрий Завгородний рассказал о лицемерии в Северной Америке

Фото: Russian Ice Hockey Federation / Globallookpress.com

Российский нападающий хоккейного клуба «Сочи» Дмитрий Завгородний рассказал о лицемерии в Северной Америке. Об этом сообщает Sport24.

21-летний форвард признался, что сталкивался с лицемерными высказываниями со стороны тренеров и менеджеров. «Сперва говорили, что все отлично и ты нужен, а после этого могли спокойно не ставить в состав», — отметил Завгородний.

Он предположил, что подобное поведение стало частью культуры в Северной Америке. «Я просто люблю честность, если что-то не так, лучше сказать», — добавил Завгородний.

Завгородний дважды отправлялся в Северную Америку. С 2017 по 2020 год он выступал за канадский «Римуски Оушеник». В 2021-м россиянин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс». В НХЛ он не провел ни одного матча. Форвард выступал за фарм-клуб «Флеймс» «Стоктон Хит».

Николай Костюков
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