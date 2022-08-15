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Спорт

Борющийся с раком хоккеист сборной России рассказал о повестке в военкомат

Лечащийся от рака хоккеист Родион Амиров рассказал, что его хотели призвать в армию
Родион Амиров

Родион Амиров. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий «Салавата Юлаева» и молодежной сборной России по хоккею Родион Амиров, проходящий лечение от рака, рассказал, что его хотели призвать в армию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Когда прилетел из Германии, ко мне домой пришли, вручили повестку — снимали на камеру при этом. Говорят, через три дня вас забирают», — вспомнил хоккеист. Он заявил, что ему пришлось идти в военкомат и оформлять документы, чтобы его списали.

В феврале 2022 года Амирову диагностировали опухоль головного мозга. Он прошел лечение в Германии, после чего вернулся в Уфу для выступления в аренде за «Салават». У форварда есть контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс».

1 июля был доставлен в военкомат голкипер сборной России Иван Федотов, права на которого с 2016 по 2019 год принадлежали «Салавату Юлаеву». Военная прокуратура заподозрила хоккеиста в уклонении от службы. Позже он был призван и направлен в учебную часть Военно-морского флота России.

Анастасия Борисова
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