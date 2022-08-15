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Китайские застройщики включили «режим выживания»

Reuters: количество новых строек в Китае снизилось на рекордные с 2013 года 45,4%

Фото: Aly Song / Reuters

Критическое состояние китайского рынка недвижимости вынудило строительные компании включить «режим выживания». В июле рекордно снизился объем инвестиций в жилищный сектор, а количество новых строек достигло минимума с января-февраля 2013 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) Китая за первую половину 2022 года.

Согласно информации организации, с января по июль этого года в недвижимость в Китае было суммарно вложено 13,9 миллиарда юаней (2,085 миллиарда долларов), что на 12,2 процента меньше, чем в прошлом году. Кроме того, за полгода в общей сложности было построено на рекордные 45,4 процента нового жилья меньше, отметило агентство.

Рынок недвижимости Китая, на долю которого приходится около четверти экономики страны, с лета 2020 года находится под угрозой финансового кризиса. К такому положению дел привела нехватка у девелоперов денежных средств из-за огромных накопленных долгов перед банками. Также новые инвестиции сдерживают настороженные настроения покупателей.

Тяжелое положение на рынке подтвердил представитель одной из строительных компаний в Шеньчжене. Он рассказал, что девелоперы ждут восстановления отрасли, пытаются ускорить продажи и снизить затраты, покупая меньше земли. Однако успех компаний все-таки зависит от покупателей.

В ноябре прошлого года Китаю предрекли беспрецедентный жилищный кризис. Такая ситуация на рынке сложилась из-за политики властей, которая привела к развитию внутрисемейного кредитования. Кризис недвижимости может сильно ослабить еще не восстановившуюся после последствий пандемии экономику КНР.

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Мария Грушко
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