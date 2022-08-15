Тренер «Манчестер Юнайтед» поменял отношение к Роналду и теперь не против его ухода

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не возражает против ухода из клуба португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Athetic.

Изначально специалист рассчитывал на португальца, но теперь его мнение поменялось. Тен Хаг испытывает сложности с интеграцией нападающего в состав и поддержит его переход в другую команду.

По информации источника, Роналду бурно выражает недовольство на тренировках. В частности, португалец оспаривает необходимость использовать высокий прессинг.

14 августа стало известно, что Роналду отказался пожать руку тен Хагу после матча второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брентфорда». Манкунианцы потерпели поражение со счетом 0:4.

В июле стало известно, что Роналду выразил готовность покинуть МЮ. СМИ приписывали интерес к нападающему со стороны «Наполи», «Челси», мадридского «Атлетико» и лиссабонского «Спортинга». В испанском и португальском клубах опровергли эту информацию.