Стали известны новые подробности об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»

AS: форвард Криштиану Роналду захотел покинуть «Манчестер Юнайтед» до старта сезона АПЛ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду озвучил срок, в который хочет покинуть клуб. Новые подробности об уходе португальца из английской команды стали известны AS.

По информации источника, Роналду желает покинуть МЮ до начала сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). Если футболист останется в команде, то пропустит стартовый матч чемпионата против «Брайтона» 7 августа.

Отмечается, что агент нападающего Жорже Мендеш продолжает вести переговоры с несколькими клубами. Наиболее вероятными вариантами для трансфера остаются «Атлетико» и «Наполи».

Ранее экс-одноклубник португальца Луи Саа обвинил его в эгоизме. «Я не Криштиану, но мне кажется, что как человек, который, как ожидается, поддерживает "Манчестер Юнайтед", он недостаточно это показывает, он думает о себе», — заявил Саа.

2 июля стало известно, что Роналду недоволен трансферной политикой «Юнайтед» и тем, что клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона АПЛ. Контракт футболиста с МЮ действует до 30 июня следующего года.