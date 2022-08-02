Роналду обвинили в эгоизме

Бывший футболист Луи Саа обвинил форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в эгоизме

Бывший футболист Луи Саа высказался о желании форварда «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Криштиану Роналду покинуть клуб. Его слова приводит The Mirror.

Экс-одноклубник португальца обвинил его в эгоизме. «Я не Криштиану, но мне кажется, что как человек, который, как ожидается, поддерживает "Манчестер Юнайтед", он недостаточно это показывает, он думает о себе», — заявил Саа.

В то же время он не стал осуждать Роналду и выразил надежду, что игрок останется в английской команде.

Ранее Роналду отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о его уходе из клуба. «Невозможно не поговорить обо мне хотя бы один день <...> Продолжайте, однажды, возможно, у вас будут верные новости», — опроверг информацию СМИ 37-летний футболист.

2 июля сообщалось, что Роналду недоволен трансферной политикой МЮ. Форвард призвал руководство клуба продать его, если поступит выгодное предложение.