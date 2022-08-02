Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Юнион
Сегодня
21:45 (Мск)
Рейнджерс
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Монако
Сегодня
21:00 (Мск)
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Спорт

Роналду обвинили в эгоизме

Бывший футболист Луи Саа обвинил форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в эгоизме

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Бывший футболист Луи Саа высказался о желании форварда «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Криштиану Роналду покинуть клуб. Его слова приводит The Mirror.

Экс-одноклубник португальца обвинил его в эгоизме. «Я не Криштиану, но мне кажется, что как человек, который, как ожидается, поддерживает "Манчестер Юнайтед", он недостаточно это показывает, он думает о себе», — заявил Саа.

В то же время он не стал осуждать Роналду и выразил надежду, что игрок останется в английской команде.

Материалы по теме:
«Его ноги уже не те» Криштиану Роналду задумал уйти из «Манчестер Юнайтед». Где продолжит карьеру звездный португалец?
«Его ноги уже не те»Криштиану Роналду задумал уйти из «Манчестер Юнайтед». Где продолжит карьеру звездный португалец?
27 июля 2022
«Историй хватит на 10 лет» Крах Черчесова, успех итальянцев, возвращение Роналду. Главные футбольные события 2021 года
«Историй хватит на 10 лет»Крах Черчесова, успех итальянцев, возвращение Роналду. Главные футбольные события 2021 года
28 декабря 2021

Ранее Роналду отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о его уходе из клуба. «Невозможно не поговорить обо мне хотя бы один день <...> Продолжайте, однажды, возможно, у вас будут верные новости», — опроверг информацию СМИ 37-летний футболист.

2 июля сообщалось, что Роналду недоволен трансферной политикой МЮ. Форвард призвал руководство клуба продать его, если поступит выгодное предложение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Китайские авианосцы вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
За прогнозы о росте цен решили наказывать быстрее
Назван «тренд сезона» у телефонных мошенников
У Волочковой нашли долг по коммуналке в сотни тысяч рублей
Российские банки попросят кредитовать производителей электроники
Роналду обвинили в эгоизме
Минобороны показало работу уничтожающей БПЛА Bayraktar ЗРПК «Панцирь»
В Калифорнии ввели режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян
Названы рабочие лайфхаки для выгодной покупки авиабилетов
Юрист предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.