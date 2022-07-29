Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Зенит-мол.
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА-мол.
Россия - МФЛ|Группа A. 4-й тур
Урал
Сегодня
18:00 (Мск)
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Ростов-мол.
Сегодня
18:00 (Мск)
Локомотив-мол.
Россия - МФЛ|Группа B. 4-й тур
Факел
Завтра
15:00 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Зенит
Завтра
17:30 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Сочи
Завтра
20:00 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Спорт

Роналду отреагировал на информацию об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опроверг информацию об уходе из клуба

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о его уходе из клуба. Он оставил комментарий под постом фанатского аккаунта cristianoronaldoish в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

37-летний форвард прокомментировал новость о его желании покинуть МЮ, а также неудавшихся переговорах его агента с клубом. «Невозможно не поговорить обо мне хотя бы один день. В противном случае у прессы не останется работы. Они знают, что если не будут лгать, то не смогут привлечь внимание людей. Продолжайте, однажды, возможно, у вас будут верные новости», — опроверг информацию СМИ футболист.

Материалы по теме:
«Его ноги уже не те» Криштиану Роналду задумал уйти из «Манчестер Юнайтед». Где продолжит карьеру звездный португалец?
«Его ноги уже не те»Криштиану Роналду задумал уйти из «Манчестер Юнайтед». Где продолжит карьеру звездный португалец?
27 июля 2022
«Историй хватит на 10 лет» Крах Черчесова, успех итальянцев, возвращение Роналду. Главные футбольные события 2021 года
«Историй хватит на 10 лет»Крах Черчесова, успех итальянцев, возвращение Роналду. Главные футбольные события 2021 года
28 декабря 2021

Ранее Daily Mail сообщала, что Роналду выразил желании расторгнуть контракт с английским клубом. Отмечалось, что португалец не смог смириться с тем, что манкунианцы в следующем сезоне не выступят в Лиге чемпионов. Форвард хочет перейти в клуб, участвующий в главном европейском турнире, но «красные дьяволы» отказываются разрывать действующее соглашение.

2 июля сообщалось, что Роналду недоволен трансферной политикой МЮ. Форвард призвал руководство клуба продать его, если поступит выгодное предложение.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Россия начнет выходить из МКС после 2024 года
Хуснуллин представил Путину план развития Мариуполя
Италия назвала срок отказа от российского газа
Появились подробности гибели туриста под лопастью вертолета в Греции
Россияне бросились скупать два вида товаров для дачи
Открыта самая тяжелая нейтронная звезда — «черная вдова»
Популярная российская блогерша предупредила об орудующих от ее имени мошенниках
DHL Express прекратит доставки внутри России
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в московском хостеле
Засекреченность данных поступающих в вузы детей участников СВО объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.