Роналду отреагировал на информацию об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опроверг информацию об уходе из клуба

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о его уходе из клуба. Он оставил комментарий под постом фанатского аккаунта cristianoronaldoish в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

37-летний форвард прокомментировал новость о его желании покинуть МЮ, а также неудавшихся переговорах его агента с клубом. «Невозможно не поговорить обо мне хотя бы один день. В противном случае у прессы не останется работы. Они знают, что если не будут лгать, то не смогут привлечь внимание людей. Продолжайте, однажды, возможно, у вас будут верные новости», — опроверг информацию СМИ футболист.

Ранее Daily Mail сообщала, что Роналду выразил желании расторгнуть контракт с английским клубом. Отмечалось, что португалец не смог смириться с тем, что манкунианцы в следующем сезоне не выступят в Лиге чемпионов. Форвард хочет перейти в клуб, участвующий в главном европейском турнире, но «красные дьяволы» отказываются разрывать действующее соглашение.

2 июля сообщалось, что Роналду недоволен трансферной политикой МЮ. Форвард призвал руководство клуба продать его, если поступит выгодное предложение.