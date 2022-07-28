Роналду захотел уйти из «Манчестер Юнайтед»

Daily Mail сообщила о желании Криштиану Роналду расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду сообщил руководству «Манчестер Юнайтед» о желании расторгнуть контракт с английским клубом. Об этом стало известно Daily Mail.

По информации источника, португалец не смог смириться с тем, что манкунианцы в следующем сезоне не выступят в Лиге чемпионов. Форвард хочет перейти в клуб, участвующий в главном европейском турнире, но «красные дьяволы» отказываются разрывать действующее соглашение.

23 июля сообщалось о готовности Роналду перейти в «Атлетико». Тогда отмечалось, что для сделки клубу потребуется разгрузить платежную ведомость. Также интерес к Роналду приписывали «Челси», «Наполи» и ПСЖ.

2 июля стало известно, что Роналду недоволен трансферной политикой «Юнайтед» и тем, что клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона Английской премьер-лиги. Контракт футболиста с МЮ действует до 30 июня следующего года.