Назван новый претендент на Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду открыт к переходу в мадридский «Атлетико»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду открыт к возвращению в чемпионат Испании. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летний форвард не против присоединиться к мадридскому «Атлетико». Тем не менее, самому клубу придется расстаться с одним из именитых футболистов, чтобы позволить себе подобный трансфер. Кроме того у руководства есть опасения, что болельщики «Атлетико» не оценят приобретение игрока, который на протяжении девяти сезонов защищал цвета принципиального соперника — «Реала».

Ранее стало известно, что «Барселона» не претендует на трансфер Роналду. Слухи об интересе к игроку со стороны каталонцев появились на фоне встречи агента португальца Хорже Мендеша и руководства сине-гранатовых.

Также сообщалось, что интерес к форварду проявляют «Челси», «Наполи», «Рома» и «Пари Сен-Жермен». Сам португалец стремится покинуть «Манчестер Юнайтед», так как намерен продолжать выступления в Лиге чемпионов, куда «красные дьяволы» не сумели пробиться по итогам сезона.