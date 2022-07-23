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«Барселона» отказалась от трансфера Роналду

The Mirror: «Барселона» отказалась от трансфера нападающего МЮ Криштиану Роналду

Фото: Jon Super / Reuters

Испанская «Барселона» отказалась от подписания контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Mirror.

Португалец не перейдет в каталонский клуб в летнее трансферное окно. Отмечается, что «Барселона» не заинтересована в 37-летнем футболисте.

Ранее агент португальца Жорже Мендеш встретился с руководством «Барселоны» и обсудил возможный трансфер игрока. Также интерес к форварду проявляли «Челси», «Наполи», «Рома» и «Пари Сен-Жермен».

2 июля сообщалось, что Роналду недоволен трансферной политикой МЮ и тем, что клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). Форвард призвал руководство манкунианцев продать его в случае, если клубу поступит выгодное предложение.

Роналду вернулся в «Юнайтед» в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов: четыре титула он выиграл в составе мадридского «Реала».

Дарья Коршунова
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