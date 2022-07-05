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«Барселона» нацелилась на Роналду

Агент Криштиану Роналду обсудил возможный переход игрока с руководством «Барселоны»

Фото: Mutsu Kawamori / Globallookpress.com

Агент португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш встретился с руководством каталонской «Барселоны». Об этом сообщает AS.

Глава сине-гранатовых Жоан Лапорта оказался заинтересован в ряде футболистов, интересы которых представляет Мендеш. В частности, они обсудили вопрос возможного перехода 37-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что на Роналду нацелились представители чемпионата Италии «Рома» и «Наполи». Также интерес к трансферу проявили в лондонском «Челси».

2 июля отмечалось, что Роналду попросил руководство «красных дьяволов» продать его, если поступит хорошее предложение. Игрок рассчитывал, что сможет выступать в Лиге чемпионов до конца карьеры, однако МЮ не сумели обеспечить себе участие в турнире по итогам сезона в Английской премьер-лиге.

Роналду выступал в чемпионате Испании, защищая цвета мадридского «Реала». Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 450 голов.

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