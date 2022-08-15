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Спорт

Тарасова оценила призыв Макларена допустить россиян до международных турниров

Тарасова положительно оценила призыв Макларена допустить россиян до международных турниров
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила призыв главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге на Олимпийских играх-2014 в Сочи Ричарда Макларена допустить до международных турниров российских спортсменов. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова положительно отреагировала на высказывание канадца. «Приятно, что такой человек поддержал наших спортсменов. Возможно, его мнение как-то повлияет на наше возвращение на мировую арену», — заявила она. По ее мнению, на Западе стали понимать, что соревнования без россиян неинтересны и неполноценны.

Макларен высказался об отстранении россиян 14 августа. «Спортсмены не начинали конфликт на Украине и не несут ответственности за его ход», — заявил юрист.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным организациям наложить ограничения на выступления российских атлетов. В ряде случаев отечественные спортсмены столкнулись с запретом выступать на международных турнирах.

Алексей Гусев
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