Тарасова оценила призыв Макларена допустить россиян до международных турниров

Тарасова положительно оценила призыв Макларена допустить россиян до международных турниров

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила призыв главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге на Олимпийских играх-2014 в Сочи Ричарда Макларена допустить до международных турниров российских спортсменов. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова положительно отреагировала на высказывание канадца. «Приятно, что такой человек поддержал наших спортсменов. Возможно, его мнение как-то повлияет на наше возвращение на мировую арену», — заявила она. По ее мнению, на Западе стали понимать, что соревнования без россиян неинтересны и неполноценны.

Макларен высказался об отстранении россиян 14 августа. «Спортсмены не начинали конфликт на Украине и не несут ответственности за его ход», — заявил юрист.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным организациям наложить ограничения на выступления российских атлетов. В ряде случаев отечественные спортсмены столкнулись с запретом выступать на международных турнирах.