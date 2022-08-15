Apple потребовала от Rutube спрятать контент государственных СМИ

Компания Apple потребовала от Rutube скрыть контент государственных СМИ в iOS-приложении

Американская корпорация Apple потребовала от видеохостинга Rutube спрятать контент российских государственных СМИ в iOS-приложении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Rutube.

«Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей, либо удалить контент "state-sponsored media" (изданий, финансируемых государством — прим. «Ленты.ру»)», — сообщили в компании.

Представители видеохостинга также добавили, что сегодня приложение доступно в 171 стране.

В мае Rutube подвергся хакерской атаке, которая стала крупнейшей в истории видеохостинга. В сети тогда распространились сообщения об утере исходного кода ресурса, без которого его восстановление невозможно. Представители компании подтвердили данные о кибератаке, но опровергли информацию об утере исходного кода.

Ответственность за кибератаку взяли на себя хакеры из группировки Anonymous. Позже стало известно, что злоумышленники проникли в систему Rutube за два месяца до сбоя сервиса и все это время изучали его инфраструктуру.