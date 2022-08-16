Игравший в США сын депутата объяснил нежелание местных хоккеистов драться с ним

Хоккеист «Сочи» Артем Иванюженков заявил, что не мог договориться на английском о драках

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Артем Иванюженков, выступавший в Американской хоккейной лиге (АХЛ), объяснил нежелание местных хоккеистов драться с ним. Его слова приводит Sport24.

«Хотел играть в АХЛ, но чуть-чуть не хватило. Там драться надо было, а на английском не договоришься, тяжело. Я сказал, меня не поняли, жду. Моментов подходящих не было», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что хотел выступать в роли силового форварда, однако драться с ним никто не хотел.

15 августа Иванюженков рассказал о привычках, которые приобрел за время жизни в США. По словам игрока, после возвращения на родину он некоторое время здоровался с незнакомыми людьми и улыбался им на улице.

Иванженков на протяжении трех лет находился в системе «Сан-Хосе Шаркс». Россиянин не провел ни одного матча в Национальной хоккейной лиге. Нападающий является сыном депутата Госдумы и бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова.