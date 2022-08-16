В Армении объявили траур по жертвам взрыва

Правительство Армении объявило траур с 17 по 18 августа по жертвам взрыва в Ереване

Правительство Армении объявило траур по жертвам взрыва на ереванском рынке «Сурмалу». Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

«Руководствуясь законом "О структуре и деятельности правительства" в память о погибших во время взрыва и пожара, объявить траур в Армении на 17 и 18 августа», — говорится в решении.

Пожар на рынке «Сурмалу» в Ереване начался в воскресенье, 14 августа. Погибли 16 человек.

По предварительной версии, загорелся склад пиротехники, спровоцировав пожар, из-за чего здание ТЦ обрушилось. Возбуждено уголовное дело.