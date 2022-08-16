Число жертв взрыва в Ереване увеличилось

Число погибших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване достигло 16 человек

Число погибших при взрыве в торговом центре (ТЦ) «Сурмалу» в Ереване достигло 16 человек. Об увеличении числа жертв заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян, передает РИА Новости.

Отмечается, что тело еще одного погибшего спасатели извлекли из-под завалов. Как сообщил глава ведомства Армен Памбухчян, среди жертв взрыва также есть беременная женщина и малолетний ребенок.

Ранее сообщалось, что пропавшей без вести после пожара в ТЦ «Сурмалу» числится гражданка России. По данным армянского МЧС, всего в таком статусе находятся 17 человек, среди них также гражданин Ирана.

Пожар в ТЦ «Сурмалу» начался 14 августа. В результате инцидента более 60 человек получили ранения. По предварительной версии, в районе ТЦ произошло возгорание на складе пиротехники, спровоцировавшее пожар, из-за которого обрушилось здание «Сурмалу».