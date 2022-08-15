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Россиянин пропал без вести в результате пожара на ереванском рынке

В МЧС Армении заявили о пропавшем без вести россиянине после пожара на рынке «Сурмалу»

Кадр: РБК

Гражданин России числится пропавшим без вести после пожара на рынке «Сурмалу» в Ереване, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МЧС Армении Айка Костаняна.

Всего пропавшими без вести числятся 17 человек, среди них также гражданин Ирана.

Пожар на рынке «Сурмалу» начался 14 августа, в результате инцидента погибли шесть человек, более 60 получили ранения.

По предварительной версии, загорелся склад пиротехники, спровоцировав пожар, из-за этого здание ТЦ обрушилось. Возбуждено уголовное дело. Министр чрезвычайных ситуаций республики Армен Памбухчян исключил возможность теракта на ереванском рынке.

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Алевтина Запольская
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