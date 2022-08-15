В Армении исключили возможность теракта на ереванском рынке

Министр ЧС Памбухчян исключил возможность теракта на ереванском рынке «Сурмалу»

Возможность теракта на ереванском рынке «Сурмалу» исключена, заявил министр чрезвычайных ситуаций Армении Армен Памбухчян. Его слова приводит ТАСС.

«Когда смотришь видео взрыва, становится очевидно, что ни о каком терроризме не может быть и речи, потому что сначала было какое-то возгорание, потом появился дым, после чего произошел взрыв», — сказал он, уточнив, что пламя возгорание перебросилось на легковоспламеняющиеся материалы.

По его словам, при спасательных работах не рискуют использовать тяжелую технику, поскольку под завалами обрушенного рынка могут находиться люди. Он также добавил, что вероятность повторного взрыва невелика, однако есть угроза обрушения сгоревшего здания.

«По нашему опыту могу сказать, что тушение пожара займет 5-7 дней», — подытожил сотрудник ведомства.

Ранее пресс-сeкретарь МЧС Армении Айк Костанян сообщил, что пожарные успешно локализовали пожар на рынке «Сурмалу». Кроме того, он также рассказал о продолжении спасательных работ на месте взрыва.

Стало известно, что число жертв взрыва в «Сурмалу» в Ереване возросло до шести человек. Пожар начался в воскресенье, 14 августа.

По предварительной причине, загорелся склад пиротехники, спровоцировав пожар. Из-за этого здание ТЦ обрушилось, под завалами остались люди. Более 60 человек получили ранения. Возбуждено уголовное дело.