В Ереване сообщили об успешной локализации пожара

МЧС Армении сообщило, что пожарные локализовали пожар на ереванском рынке «Сурмалу»

Пожарные успешно локализовали пожар на ереванском рынке «Сурмалу», сообщает пресс-сeкретарь МЧС Армении Айк Костанян. Его слова приводит ТАСС.

«Нам удалось полностью локализовать пожар, огонь больше на распространяется. Но поскольку мы не знаем, что находится в складах и что сейчас горит, тушение пожара осложняется», — сказал сотрудник ведомства.

Он также добавил, что МЧС продолжает спасательные работы.

Ранее сообщалось, что число жертв взрыва в «Сурмалу» в Ереване возросло до шести человек. Пожар начался в воскресенье, 14 августа.

По предварительной причине, загорелся склад пиротехники, спровоцировав пожар. Из-за этого здание ТЦ обрушилось, под завалами остались люди. Более 60 человек получили ранения. Возбуждено уголовное дело.