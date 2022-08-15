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Число жертв взрыва в Ереване возросло до шести

МЧС Армении: число жертв взрыва в ТЦ Сурмалу Ереване возросло до шести человек

Фото: Photolure / Reuters

Число жертв взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване возросло до шести человек, заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о пяти погибших. В настоящее время спасательные работы продолжаются, пожар пока потушить не удалось.

Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел в воскресенье, 14 августа. По предварительной причине, он случился на складе пиротехники и спровоцировал пожар. Из-за этого здание ТЦ обрушилось, под завалами остались люди. Более 60 человек получили ранения. Возбуждено уголовное дело.

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Марина Совина
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