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Число жертв взрыва в Ереване возросло до пяти

МЧС Армении заявило, что число жертв взрыва в Ереване возросло до пяти человек

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Число жертв взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване возросло до пяти человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МЧС Армении Айка Костаняна.

Представитель ведомства уточнил, что четвертой из-под завалов спасатели извлекли тело женщины примерно 50 лет. Кроме того, сотрудники МЧС нашли пятого погибшего. Их личности пока не установлены.

Ранее сообщалось о трех погибших. Спасатели установили их личности, это Анаит Мхитарян, Джемма Назарян и Мисак Маргарян.

Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел 14 августа. По предварительной причине, он случился на складе пиротехники и спровоцировал пожар. Из-за этого здание ТЦ обрушилось, под завалами остались люди. Возбуждено уголовное дело. На данный момент неизвестной остается судьба еще 17 человек, еще 61 госпитализированы, из них 36 в состоянии средней тяжести.

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Марина Совина
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