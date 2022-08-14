Число жертв взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване увеличилось до трех

Минздрав Армении: на месте взрыва ТЦ «Сурмалу» в Ереване нашли третьего погибшего

На месте взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване нашли третьего погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Армении.

«На месте взрыва найдено тело женщины. Это уже третья жертва взрыва», — сообщили в ведомстве.

Ранее в министерстве сообщили о двух погибших. Глава МЧС Армении Армен Памбухчян заявил, что на месте ведутся поисково-спасательные работы. Число сообщений о пропавших без вести увеличивается: на данный момент их поступило около 20, передает «Интерфакс».

14 августа на оптовом рынке «Сурмалу» произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился на складе пиротехники, вследствие чего был спровоцирован пожар. Здание ТЦ обрушилось, люди оказались под завалами.

