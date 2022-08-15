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Установлены личности всех погибших при взрыве в Ереване

МЧС Армении установило личности всех трех погибших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Армении установило личности всех трех погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Личности погибших установлены... Анаит Мхитарян, Джемма Назарян и Мисак Маргарян», — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря армянского МЧС Айка Костаняна, на данный момент неизвестной остается судьба еще 17 человек.

Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел 14 августа. По предварительной причине, он случился на складе пиротехники и спровоцировал пожар. Из-за этого здание ТЦ обрушилось, под завалами остались люди. Три человека погибли, еще 61 пострадали. Раненых госпитализировали, 36 из них в состоянии средней тяжести.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по двум статьям: «нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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Марина Совина
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