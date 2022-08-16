Врач назвал неочевидный фактор развития аллергии

Врач Продеус заявил, что стресс может провоцировать развитие аллергии

Врач педиатр-иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал неочевидный фактор, провоцирующий развитие у человека аллергии. Подробности он раскрыл в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Специалист заявил, что стресс может приводить к развитию аллергии. В качестве примера он привел такое состояние, как нейродермит, когда у человека, который находится в состоянии стресса, наблюдается усиление атопических проявлений — высыпаний на коже.

Также Продеус назвал еще два близких к аллергии состояния, которые могут ухудшаться под воздействием стресса. К ним он отнес крапивницу (образование волдырей на коже — прим. «Ленты.ру») и ангионевротические отеки (быстро развивающиеся отеки глубоких слоев кожи, подкожной клетчатки и слизистой оболочки — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Продеус раскрыл главную причину роста числа россиян, у которых есть аллергии, астма и лишний вес. По его словам, к этому приводит слишком частое применение в акушерско-гинекологической практике кесарева сечения. Он отметил, что эта операция может сберечь жизнь ребенка, но иногда ее могут делать без крайней необходимости.