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Спорт

Получивший российское гражданство иностранный футболист оценил водку

Эквадорский футболист «Краснодара» Кристиан Рамирес заявил, что любит русские традиции
Кристиан Рамирес (справа)

Кристиан Рамирес (справа). Фото: Андрей Шрамко / ТАСС

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, при каких обстоятельствах он и его семья получили российское гражданство. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Потому что я русский! Мне нравится борщ. Нравится русские традиции, русская кухня. Я люблю все это!» — заявил футболист. При этом иностранец подчеркнул, что он не пьет водку, так как ему не нравится ее вкус.

В сентябре 2021 года Рамирес рассказал, зачем захотел стать гражданином России. Как объяснил легионер, паспорт может пригодиться ему в будущем, так как он рассматривает возможность остаться жить в стране после окончания карьеры. Он также отметил, что решил подтянуть русский язык.

Рамирес получил российское гражданство в июне 2021 года. За «Краснодар» футболист выступает с 2017 года. В активе защитника также один забитый мяч в 21 матче в составе сборной Эквадора.

Анастасия Борисова
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