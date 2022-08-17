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Расписание игровых релизов Activision Blizzard слили в сеть

Пользователь Reddit выложил расписание анонсов и выхода игр Activision Blizzard

Фото: Jae C. Hong / AP

На Reddit слили расписание игровых релизов студии Activision Blizzard. Об этом сообщается на сайте площадки.

Таблицу с расписанием анонсов игр и патчей опубликовал в сети анонимный пользователь платформы. Согласно его данным, препатч для World of Warcraft: Dragonflight будет выпущен 25 октября, Dragonflight появится 28 ноября, Call of Duty: Warzone 2 будет доступна 16 ноября. Также блогер сообщил, что предзаказы на Diablo IV откроются 8 декабря.

Публикация вызвала обсуждение, многие пользователи скептически оценили инсайд. «Может быть правдой, может быть ложью. 50/50 либо будет, либо нет», — отметил посетитель Reddit под ником One_Statistician_120. Однако спустя несколько часов после появления поста представители студии подтвердили, что препатч для Wrath of the Lich King Classic выйдет 30 августа.

Комментаторы предположили, что Diablo IV будет представлена на мероприятии The Game Awards 2022 в конце года. Ожидается, что тогда же студия раскроет дату выхода игры.

В конце мая инсайдер Том Хендерсон заявил, что Call of Duty будет выходить на PlayStation до 2026 года. Ранее судьбу игровой серии на PS обсуждали в связи с покупкой Activision Blizzard Microsoft.

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Андрей Ставицкий
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