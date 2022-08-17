На Украине заявили о планах разрушить Крымский мост

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост в интервью The Guardian.

Подоляк назвал мост «незаконным» и отметил, что он имеет большое военное значение. «Такие объекты должны быть уничтожены», — сказал он. Однако каким именно образом украинская армия может попробовать атаковать Крымский мост, советник Зеленского не уточнил.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко рассказал, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. До этого советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев может атаковать мост, как только появится первая техническая возможность.