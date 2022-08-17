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Спорт

Организатора Олимпийских игр в Токио задержали

Организатора Олимпийских игр в Токио Такахаси задержали по подозрению в получении взятки

Фото: Issei Kato / Reuters

Окружная прокуратура Токио задержала бывшего главу оргкомитета Олимпийских игр-2020 Харуюки Такахаси. Об этом сообщает NHK.

По информации источника, 78-летний функционер подозревается в получении крупной взятки от местного производителя одежды AOKI Holdings, который специализируется на продаже мужских костюмов. В результате компания получила крупный спонсорский контракт от организаторов Олимпиады.

Такахаси сменил на посту главы оргкомитета Игр Есиро Мори, ушедшего в отставку перед началом Олимпиады после скандала с его сексистскими высказываниями. Тогда он заявил, что женщины слишком много говорят.

Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Такахаси рассказывал, что из-за этого организаторы понесли серьезные финансовые потери. Соревнования прошли с 23 июля по 8 августа.

Анастасия Борисова
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