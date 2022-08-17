Чемпион UFC пообещал заставить Чимаева ответить за свои слова

Чемпион UFC Камару Усман пообещал заставить Хамзата Чимаева ответить за свои слова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Камару Усман высказался о шведе чеченского происхождения Хамзате Чимаева. Интервью опубликовано в YouTube-канале ESPN.

35-летний Усман, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отметил, что Чимаев не станет его следующим соперником. Однако он пообещал, что в свое время заставит уроженца Чечни ответить за свои слова. «Он слишком многое наговорил. Все эти вещи я запомнил», — добавил чемпион UFC в полусреднем весе.

21 августа Усману предстоит поединок против британца Леона Эдвардса. Они подерутся в рамках UFC 278.

Чимаев неоднократно говорил о готовности драться с Усманом за титул чемпиона UFC. В марте чеченец заявил, что действующий обладатель пояса не должен считаться лучшим бойцом организации без учета весовых категорий.

На счету Чимаева пять побед в пяти поединках в рамках UFC. Всего на его счету 11 побед и ни одного поражения.