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Спорт

Усик объяснил образ казака на битве взглядов с Джошуа

Алекандр Усик объяснил образ на битве взглядов с Джошуа, напомнив, что казаки были воинами

Фото: ANDREW COULDRIDGE / Reuters

Украинский бокер Александр Усик объяснил появление на пресс-конференции перед боем с Энтони Джошуа в образе запорожского казака. Об этом сообщает Sky Sports.

Усик предстал перед журналистами с характерной прической и в национальной одежде. Позже он объяснил свое решение, напомнив, что казаки — это воины.

Ранее 17 августа состоялась пресс-конференция и битва взглядов Джошуа и Усика. Сам поединок состоится 20 августа.

Усик отметил, что не воспринимает новый бой как отдельное противостояние. По убеждению украинца, зрителей ждет продолжение первой схватки, которая прошла в сентябре 2021-го. Усик подчеркнул, что болельщиков ждет великий бой, ведь оба спортсмена изучили друг друга.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Украинский тяжеловес отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

Николай Костюков
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