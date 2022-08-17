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Спорт

Усик поделился ожиданиями от нового боя против Джошуа

Александр Усик заявил, что новый бой против Энтони Джошуа станет продолжением первого
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями от предстоящего поединка против британца Энтони Джошуа. Его слова приводит Boxing Scene.

35-летний украинец подчеркнул, что не считает предстоящий бой чем-то новым. «Продолжится тот поединок. 13-й, 14-й, 15-й раунд. Он продлится ровно столько, сколько нужно», — отметил Усик. Он подчеркнул, что и у него, и у Джошуа было время изучить соперника. Он пообещал зрителям великий поединок.

Реванш пройдет 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Ради подготовки к поединку Усик принял решение покинуть Украину.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Украинский тяжеловес отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

Николай Костюков
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