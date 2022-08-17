Усик поделился ожиданиями от нового боя против Джошуа
Украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями от предстоящего поединка против британца Энтони Джошуа. Его слова приводит Boxing Scene.
35-летний украинец подчеркнул, что не считает предстоящий бой чем-то новым. «Продолжится тот поединок. 13-й, 14-й, 15-й раунд. Он продлится ровно столько, сколько нужно», — отметил Усик. Он подчеркнул, что и у него, и у Джошуа было время изучить соперника. Он пообещал зрителям великий поединок.
Реванш пройдет 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Ради подготовки к поединку Усик принял решение покинуть Украину.
Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Украинский тяжеловес отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.