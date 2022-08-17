Усик поделился ожиданиями от нового боя против Джошуа

Александр Усик заявил, что новый бой против Энтони Джошуа станет продолжением первого

Украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями от предстоящего поединка против британца Энтони Джошуа. Его слова приводит Boxing Scene.

35-летний украинец подчеркнул, что не считает предстоящий бой чем-то новым. «Продолжится тот поединок. 13-й, 14-й, 15-й раунд. Он продлится ровно столько, сколько нужно», — отметил Усик. Он подчеркнул, что и у него, и у Джошуа было время изучить соперника. Он пообещал зрителям великий поединок.

Реванш пройдет 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Ради подготовки к поединку Усик принял решение покинуть Украину.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Украинский тяжеловес отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.