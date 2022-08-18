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Глава «Формулы-1» исключил проведение гонок в России

Глава «Формулы-1» Стефано Доменикали исключил проведение этапов в России

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Глава «Формулы-1» Стефано Доменикали исключил проведение этапов в России. Об этом сообщает RAN со ссылкой на немецкий Bild.

«Мы больше не будем вести с ними переговоров», — заявил Доменикали. По его словам, это решение не будет пересмотрено.

Российский «Матч ТВ» лишился прав на трансляцию гонок «Формулы-1» 10 марта. На телеканале подчеркнули, что контракт был расторгнут, несмотря на выполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с российской стороны.

3 марта стало известно, что «Формула-1» расторгла контракт на проведение Гран-при России. Соглашение было рассчитано до 2025 года. Соревнования начали проводиться с 2014 года.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены.

Николай Костюков
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