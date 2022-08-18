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Вышел трейлер голливудской версии «Иронии судьбы»

В сети появился трейлер голливудской версии «Иронии судьбы» с Эммой Робертс в главной роли

В сети появился трейлер голливудской версии фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Видеоролик доступен на YouTube.

Кинокартина расскажет о неожиданной встрече двух незнакомцев. В новой версии героями стали мужчина, который собирается сделать предложение возлюбленной, и девушка, оставшаяся без пары накануне свадьбы сестры. Премьера фильма запланирована на 9 сентября.

Новую версию комедии снял режиссер Марюс Вайсберг. Голливудский проект получил название «О судьбе» (About Fate). Роль Жени Лукашина исполнит известный по сериалу «Фарго» Томас Манн. Роль Нади Шевелевой досталась знаменитой по картине «Американская история ужасов» 30-летней Эмме Робертс. Ипполитом в новой версии картины станет британский актер китайского происхождения Льюис Тан («Мортал Комбат»).

Марина Совина
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