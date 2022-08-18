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Десять детей госпитализировали из российского санатория с опасной инфекцией

Из санатория Комсомольска-на-Амуре 10 детей госпитализировали после вспышки энтеровируса

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Комсомольске-на-Амуре десять детей с опасной инфекцией госпитализировали из санатория-профилактория «Металлург». Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

По данным ведомства, детям поставили диагноз «энтеровирус». Сотрудники правоохранительных органов после случившегося начали проверку.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.

Энтеровирусная инфекция — это группа заболеваний, одним из проявлений которых является энцефалит. Вирус передается воздушно-капельным путем или через загрязненную воду и пищу, больше всего от него страдают молодые люди и дети в конце лета и осенью.

Основными симптомами заболевания являются лихорадка и боль в горле, сыпь, язвы и головные боли. Энтеровирус опасен своими осложнениями, если его вовремя не вылечить. В частности, он может привести к энцефалиту, менингиту, отеку легких и даже параличу.

Ранее во Владивостоке 24 ребенка госпитализировали из летнего лагеря с симптомами пищевого отравления. Всего в лагере находится 261 несовершеннолетний, на место выехали специалисты Роспотребнадзора.

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Анастасия Шейкина
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