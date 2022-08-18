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Стало известно состояние российского танка после прямого попадания Javelin

Выпущенная ракета Javelin не смогла повредить российский танк Т-72 на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Выпущенный из переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin снаряд не причинил вреда российскому Т-72, задействованному в специальной военной операции на Украине. О состоянии танка стало известно порталу Avia.pro.

Как видно на видео, которое записывал на месте действия беспилотный летательный аппарат, ракета попала точно в бронированную машину — между корпусом и башней. Однако при прямом попадании ей не было причинено никакого ущерба.

После попадания снаряда танк заглох. Чтобы его завести потребовалось нескольких минут.

В апреле в американском журнале Popular Mechanics российские Т-72 и Т-80 назвали двумя из пяти худших в мире танков. Согласно изданию, Т-72 не хватает современных боеприпасов, прицельных систем ночного видения третьего поколения и брони, вместо которой он получает блоки динамической защиты. Основной проблемой танка называется хранение боекомплекта внутри того же пространства, где находится экипаж.

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Варвара Кошечкина
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