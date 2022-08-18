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Стоимость школьного набора в России сравнили с ценой в 2021 году

АКОРТ: стоимость школьных канцтоваров в торговых сетях на 10 процентов ниже прошлогодней

Фото: Shutterstock

Текущая стоимость минимального школьного набора в торговых сетях оказалась на 10 процентов ниже прошлогоднего уровня цен Росстата на аналогичный набор товаров в России, свидетельствует исследование Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), с которым ознакомилась «Лента.ру».

Так, в 2021 году стоимость базового комплекта канцтоваров, по данным государственной статистики, составила 2433 рубля 32 копейки. В августе 2022 года те же товары можно приобрести в торговых сетях за 2188 рублей 2 копейки.

Простая школьная тетрадь в торговых сетях сегодня стоит в среднем 4,11 рубля против 7,7 рубля по данным Росстата за июль 2021 года. Набор из 12 фломастеров — 78,4 рубля по сравнению со 149,4 рубля в прошлом году.

Средняя базовая цена на альбом для рисования в крупной сетевой рознице составляет 73,6 рубля, в прошлом году по России она составляла в среднем 83,6 рубля. Минимальная цена школьных ранцев в крупном ритейле — 2019,4 рубля против 2155,8 рубля по данным Росстата по России за июль 2021 года.

В изменчивых условиях рынка крупные торговые сети по-прежнему находят возможность обеспечивать максимально широкий ассортимент доступных товаров для школы и удерживать предельно низкие цены. Внутри сетей динамика цен на базовые школьные товары осталась на прошлогоднем уровне — значительно более низком по сравнению со средней стоимостью по России в целом. Это объясняется развитой системой поставок, сильными переговорными позициями сетей и высокой конкуренцией за покупателей с разным уровнем дохода

Игорь Караваевпредседатель президиума АКОРТ

Ранее аналитический сервис Moneyplace выявил снижение среднего чека на часть товаров для школы в России. По данным платформы, на разных категориях средний чек упал от 5 до 49 процентов.

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Екатерина Смирная
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