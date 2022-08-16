Раскрыты изменения в тратах россиян на сборы детей в школу

Аналитический сервис Moneyplace: средний чек на часть товаров для школы снизился в России

Пользователи маркетплейсов стали тратить на товары для школы меньше денег, чем годом ранее, свидетельствуют данные аналитического сервиса Moneyplace. В разных категориях средний чек упал от 5 до 49 процентов. При этом в несколько раз чаще россияне стали покупать рюкзаки, тетрадки, письменные принадлежности, а также обучающие пособия. Исследование сервиса оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Исходя из анализа данных Ozon, с 1 по 14 августа, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, средний чек на рюкзаки упал с 1565 до 1196 рублей. При этом, покупать их стали чаще почти в два раза.

Сильнее всего на маркетплейсах снизились траты на школьную форму и прочие необходимые аксессуары: средний чек составил 346 рублей по сравнению с прошлогодними 1041. Вместе с тем, объем продаж в этой категории значительно сократился: за две прошедшие августовские недели было куплено всего 126 товаров против 8379 годом ранее.

Значительно вырос спрос на бумагу при незначительном росте среднего чека в 2 рубля: россияне уже купили почти 150 тысяч товаров из этой категории против 62 тысяч в 2021 году. Также в 12 раз вырос спрос на письменные принадлежности: в этом году было куплено 44 тысячи товаров, в прошлом — 3,5 тысячи.

Снижение среднего чека наблюдается практически во всех категориях. Он вырос только на принадлежности для творчества — на 22 рубля, и на бумагу — на 2 рубля.

Несколько другие данные у маркетплейса Wildberries. Там на 52 рубля вырос средний чек на школьные принадлежности, на 49 — на учебную литературу. При этом спрос вырос в 1,3 и в 2,4 раза соответственно.

Ранее стало известно, что к 1 сентября Сбер запустил специальный проект, который поможет родителям подготовиться к новому учебному году выгодно и лучше понять предпочтения своих детей. На сайте проекта под девизом «Тут все, что нужно детям» собраны самые актуальные предложения товаров и сервисов для учебы от Сбера и компаний-партнеров.