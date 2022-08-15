Сбер поможет родителям подготовить детей к школе с учетом их пожеланий

К 1 сентября Сбер запустил специальный проект, который поможет родителям подготовиться к новому учебному году выгодно и лучше понять предпочтения своих детей. На сайте проекта под девизом «Тут все, что нужно детям» собраны самые актуальные предложения товаров и сервисов для учебы от Сбера и компаний-партнеров.

Сайт работает в двух режимах — «Выбор родителей» и «Выбор детей», — между которыми легко переключаться. В детском режиме приведены интересные факты о товарах для школы — они упрощают выбор и напоминают родителям о необходимости посоветоваться с ребенком перед покупкой.

Чтобы лучше понять желания и ожидания детей и помочь родителям подобрать самое нужное, перед запуском проекта был проведен опрос среди сотрудников Сбера, имеющих детей. Родители отвечали на вопросы о том, какие пеналы и тетради больше всего нравятся их детям, какие книги они читают, о каких покупках мечтают, на что откладывают деньги и так далее.

На сайте проекта уже сегодня можно найти широкий спектр актуальных предложений, в том числе:

— СберМегаМаркет — скидки до 70 процентов на школьные товары (одежда и обувь, техника для учебы, книги и канцелярия) и до 10 процентов бонусами от СберСпасибо от суммы первой покупки, совершённой в период с 10 августа по 11 сентября 2022 года;

— подписка СберПрайм — 3 месяца подписки за 1 рубль;

— ТВ-приставка SberBox с подпиской Okko «Оптимум» на два года — в рассрочку за 349 рублей в месяц;

— умная медиаколонка SberBox Time всего за 7990 рублей (вместо 9990) и 3 месяца подписки СберПрайм в подарок;

— смарт-дисплей SberPortal за 29 990 рублей и подписка Okko «Оптимум» на 2 года за 1 рубль;

— бесплатная детская СберКарта, которая позволяет ребенку в возрасте с 6 до 14 лет расплачиваться в онлайн- и офлайн-магазинах, а родителю — контролировать его расходы (заказать ее могут родители в приложении СберБанк Онлайн);

— молодежная СберКарта — по оценке Frank RG, самая выгодная карта для клиентов в возрасте от 14 до 21 года по таким ключевым факторам, как надежность банка, удобство онлайн-управления своими финансами и стоимость обслуживания;

— Звук — музыка и аудиокниги из школьной программы бесплатно первые 30 дней с подпиской СберПрайм;

— СБЕР ЕАПТЕКА — скидка 400 рублей на первый заказ при заказе от 2000 рублей.

Акция продлится до 10 сентября.

