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Глава МЧС призвал губернаторов Центральной России запретить посещение лесов

Куренков призвал губернаторов Центральной России и Поволжья запретить посещение лесов
СюжетПожар в Москве:
Александр Куренков

Александр Куренков. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Властям регионов Центральной России и Поволжья нужно запретить жителям посещать леса. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков, его цитирует «Интерфакс».

«Прошу губернаторов, в первую очередь регионов Центрального и Приволжского федеральных округов (...), ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации», — призвал Куренков.

По его словам, также из-за ситуации с пожарами нужно обеспечить эффективное применение средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В августе Рязанскую область охватили мощные пожары — в регионе горит около 40 гектаров леса. Дымка от них добралась до Москвы, жители жалуются на запах гари два дня подряд — 17 и 18 августа. Рослесхоз сообщил, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные данные о площади лесных пожаров, из-за чего не удалось вовремя нарастить федеральные силы.

Новые очаги возгорания лесных пожаров нашли во Владимирской области рядом с столицей — из Москвы туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей для помощи в тушении. Леса горят также в Марий Эл, МЧС уже распространило экстренное предупреждение об опасности пожаров в Подмосковье.

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Анастасия Шейкина
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