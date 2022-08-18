Глава МЧС оценил ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области

Глава МЧС Куренков: лесные пожары в Рязанской области пока не угрожают населенным пунктам

Глава МЧС России Александр Куренков оценил сложившуюся в результате крупных природных пожаров обстановку в Рязанской области. Его обращение публикует РИА Новости.

«Угроз населенным пунктам пока нет. Все идет в порядке, но ситуация погодная усложняется. В ближайшее время ждем порывы ветра до 15 метров в секунду. Минерализованные полосы — те, которые были проведены Лесхозом, — огонь форсируют на сегодняшний день. Поэтому ситуация непростая, но мы делаем все необходимое для того, чтобы это локализовать», — сказал министр.

По его словам, сил и средств МЧС в настоящий момент хватает. Мероприятия по тушению лесных пожаров в российском регионе будут продолжаться и ночью. В настоящий момент в Рязанской области продолжает действовать четыре очага лесных пожаров в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах.

О том, что Куренков вылетел в российский регион для координации работ по тушению лесных пожаров стало известно ранее 18 августа. Рослесхоз сообщал, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы.